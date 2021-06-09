Маршруты наземного транспорта изменят из-за проведения гонки "Пять колец Москвы"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице частично изменятся маршруты автобусов и электробусов в связи с проведением международных велогонок "Пять колец Москвы". Об этом сообщили в Дептрансе.

10 июня с 10:00 и 11 июня с 12:00 будет отменена остановка "Велотрек" для автобусов № 829 и 229. Эти автобусы будут следовать с увеличенными интервалами.

13 июня изменится маршрут электробуса № т7. С 11:00 и до окончания заездов пассажирский транспорт проследует от метро "Парк Победы" с Воробьевского шоссе по Мосфильмовской улице, Ломоносовскому и Ленинскому проспектам, далее своей трассой. Заезд на улицу Косыгина производиться не будет.

Часть изменений 13 июня вступит в силу с 11:30. Электробус № 266 поедет от улицы Кравченко с Мичуринского проспекта по Университетскому проспекту и Мосфильмовской улице на Воробьевское шоссе.

Автобус № 111 при следовании к метро "Октябрьская" поедет с Университетского проспекта на улицу Лебедева, далее обычным маршрутом. Кроме того, полностью отменят рейсы автобуса № С10.

В районе Воробьевых гор также будет частично перекрыто движение. С 11:30 до 16:00 будут закрыты следующие участки:



улица Косыгина – от улицы Мосфильмовской до Ленинского проспекта,

Мичуринский проспект – от улицы Косыгина до Университетского проспекта,

Университетский проспект – от Университетской площади до Мичуринского проспекта,

Университетская площадь – от Университетского проспекта до улицы Косыгина.