Маршруты наземного транспорта изменят из-за проведения гонки "Пять колец Москвы"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице частично изменятся маршруты автобусов и электробусов в связи с проведением международных велогонок "Пять колец Москвы". Об этом сообщили в Дептрансе.
10 июня с 10:00 и 11 июня с 12:00 будет отменена остановка "Велотрек" для автобусов № 829 и 229. Эти автобусы будут следовать с увеличенными интервалами.
13 июня изменится маршрут электробуса № т7. С 11:00 и до окончания заездов пассажирский транспорт проследует от метро "Парк Победы" с Воробьевского шоссе по Мосфильмовской улице, Ломоносовскому и Ленинскому проспектам, далее своей трассой. Заезд на улицу Косыгина производиться не будет.
Часть изменений 13 июня вступит в силу с 11:30. Электробус № 266 поедет от улицы Кравченко с Мичуринского проспекта по Университетскому проспекту и Мосфильмовской улице на Воробьевское шоссе.
Автобус № 111 при следовании к метро "Октябрьская" поедет с Университетского проспекта на улицу Лебедева, далее обычным маршрутом. Кроме того, полностью отменят рейсы автобуса № С10.
В районе Воробьевых гор также будет частично перекрыто движение. С 11:30 до 16:00 будут закрыты следующие участки:
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