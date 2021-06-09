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Москва 24

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Транспорт

15:08

Маршруты наземного транспорта изменят из-за проведения гонки "Пять колец Москвы"

транспорт город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице частично изменятся маршруты автобусов и электробусов в связи с проведением международных велогонок "Пять колец Москвы". Об этом сообщили в Дептрансе.

10 июня с 10:00 и 11 июня с 12:00 будет отменена остановка "Велотрек" для автобусов № 829 и 229. Эти автобусы будут следовать с увеличенными интервалами.

13 июня изменится маршрут электробуса № т7. С 11:00 и до окончания заездов пассажирский транспорт проследует от метро "Парк Победы" с Воробьевского шоссе по Мосфильмовской улице, Ломоносовскому и Ленинскому проспектам, далее своей трассой. Заезд на улицу Косыгина производиться не будет.

Часть изменений 13 июня вступит в силу с 11:30. Электробус № 266 поедет от улицы Кравченко с Мичуринского проспекта по Университетскому проспекту и Мосфильмовской улице на Воробьевское шоссе.

Автобус № 111 при следовании к метро "Октябрьская" поедет с Университетского проспекта на улицу Лебедева, далее обычным маршрутом. Кроме того, полностью отменят рейсы автобуса № С10.

В районе Воробьевых гор также будет частично перекрыто движение. С 11:30 до 16:00 будут закрыты следующие участки:

  • улица Косыгина – от улицы Мосфильмовской до Ленинского проспекта,
  • Мичуринский проспект – от улицы Косыгина до Университетского проспекта,
  • Университетский проспект – от Университетской площади до Мичуринского проспекта,
  • Университетская площадь – от Университетского проспекта до улицы Косыгина.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют участок Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц из-за дорожных работ. Движение ограничат с 23:00 11 июня до 05:00 14 июня.

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