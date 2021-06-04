Участок Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц перекроют из-за дорожных работ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах, на участке от Настасьинского переулка до Лесной улицы, полностью заменят асфальт. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Работы пройдут с 23:00 11 июня до 05:00 14 июня, они будут вестись в круглосуточном режиме. На это время движение на участке будет полностью перекрыто. Всего планируется заменить 49 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

"Сейчас на дороге из-за интенсивного движения уже образовалась колейность, которая может стать причиной ДТП. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости проведения ремонта", – уточнил чиновник.

Он подчеркнул, что последний раз асфальт там меняли в 2017 году по технологии бесшовной укладки "единым ковром", что позволило "четыре сезона эксплуатировать дорожное полотно без ремонта". В этот раз работы будут вестись по той же технологии.

Ранее Бирюков заявил, что до середины ноября 2021 года в Москве планируется отремонтировать пять набережных. В их числе Бережковская, Лужнецкая, Пречистенская и Кремлевская набережные, а также набережная Тараса Шевченко.

