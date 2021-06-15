Остановку "Гостиницы ВДНХ" временно перенесут с 16 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 16 июня 2021 года будет временно перенесена остановка автобусов № 24 и 24к "Гостиницы ВДНХ". Об этом рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

"Остановка "Гостиницы ВДНХ" для высадки временно переносится на 75 метров назад", – говорится в сообщении.

Уточняется, что остановка будет находиться на съезде с улицы Станционной на Гостиничный проезд.

Ранее сообщалось, что с 15 июня в столице изменится график движения четырех автобусных маршрутов в разных округах.

Также москвичей и гостей столицы предупреждали об изменении расписания "Аэроэкспресса" в Шереметьево. График будет скорректирован в связи с проведением плановых железнодорожных работ.