Москвичам напомнили о перекрытии Тверской улицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вечером 18 июня движение по участку Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны перекроют из-за старта ремонтных работ дорожного полотна. Информация об этом появилась в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Обратите внимание: автомобильное движение на этом участке с 23:00 18 июня до 05:00 21 июня будет полностью перекрыто", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что планируется заменить дорожное полотно по бесшовной технологии единовременно по всей ширине проезжей части. Работать специалисты будут круглосуточно.

В мэрии напомнили, что год назад ту же технологию использовали при замене асфальта на первом участке Тверской – от Моховой до Настасьинского переулка.

Водителям рекомендовали объезжать перекрытия по Садовому и Бульварному кольцу, а также по Малой Дмитровке, улицам Долгоруковской, 1-й и 2-й Брестской, 2-й и 3-й Тверской-Ямской, Александра Невского, Большой Грузинской и по улице Грузинский Вал.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы отметили, что в связи с ремонтными работами некоторые автобусы поменяют свои маршруты.

Ранее сообщалось, что на Комсомольской площади начали реорганизацию движения. При производстве работ возможны ограничения, поэтому водителей просят заранее выбирать пути объезда этого участка.

