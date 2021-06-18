Москвичам напомнили о перекрытии Тверской улицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Вечером 18 июня движение по участку Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны перекроют из-за старта ремонтных работ дорожного полотна. Информация об этом появилась в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
"Обратите внимание: автомобильное движение на этом участке с 23:00 18 июня до 05:00 21 июня будет полностью перекрыто", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что планируется заменить дорожное полотно по бесшовной технологии единовременно по всей ширине проезжей части. Работать специалисты будут круглосуточно.
В мэрии напомнили, что год назад ту же технологию использовали при замене асфальта на первом участке Тверской – от Моховой до Настасьинского переулка.
Водителям рекомендовали объезжать перекрытия по Садовому и Бульварному кольцу, а также по Малой Дмитровке, улицам Долгоруковской, 1-й и 2-й Брестской, 2-й и 3-й Тверской-Ямской, Александра Невского, Большой Грузинской и по улице Грузинский Вал.
В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы отметили, что в связи с ремонтными работами некоторые автобусы поменяют свои маршруты.
Ранее сообщалось, что на Комсомольской площади начали реорганизацию движения. При производстве работ возможны ограничения, поэтому водителей просят заранее выбирать пути объезда этого участка.
На Тверской улице с 18 по 21 июня перекроют движение транспорта
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