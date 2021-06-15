Движение транспорта перекроют на Тверской улице с 18 июня

На Тверской улице с 18 по 21 июня перекроют движение транспорта
Определены новые сроки дорожного ремонта на Тверской улице, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.
Работы по замене асфальта на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц от Настасьинского переулка до Лесной в обе стороны пройдут с 23:00 18 июня до 05:00 21 июня. Движение транспорта на указанном участке полностью перекроют.
"49 тысяч квадратных метров асфальта заменим по бесшовной технологии – "единым ковром" одновременно по всей ширине проезжей части", – говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.
На прошлой неделе работы отменили из-за дождей.
Водителям рекомендовали объезжать перекрытия по Садовому и Бульварному кольцу, а также по Малой Дмитровке, улицам Долгоруковской, 1-й и 2-й Брестской, 2-й и 3-й Тверской-Ямской, Александра Невского, Большой Грузинской и по улице Грузинский Вал.
Ранее сообщалось, что до середины ноября 2021 года в Москве планируется отремонтировать пять набережных. В их числе Бережковская, Лужнецкая, Пречистенская и Кремлевская набережные, а также набережная Тараса Шевченко.
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