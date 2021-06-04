Порядка 5 тыс объектов благоустроят в Москве в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В этом году в Москве благоустроят порядка пяти тысяч объектов. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в настоящий момент в столице идет крупномасштабная работа на объектах благоустройства.

"В этом году благоустроят около пяти тысяч различных объектов, начиная от дворовых территорий, заканчивая знаковыми объектами, парками до 30 гектаров. Сейчас работы идут повсеместно, на объектах благоустройства работают примерно 40 тысяч человек, приблизительно 2 тысячи единиц различной техники", – отметил заммэра.

Он также добавил, что задача властей состоит в том, чтобы выполнить основную часть работ до 1 сентября. Подчеркивается, что работа организована на объектах, одобренных жителями округов, все они заранее обсуждались.

"Мы получили во время обсуждений достаточно большое количество предложений, все предложения учтены. И сейчас при таком большом количестве объектов мы, наверное, создаем дискомфорт для населения, но с сентября уже будет комфортно, и в будущем москвичи смогут отдохнуть на этих объектах", – заключил Бирюков.

Ранее сообщалось, что в Западном округе столицы по программе "Мой район" до конца этого года благоустроят несколько сотен объектов.

Будут проведены работы на территории около строящихся станций метро "Давыдково", "Воронцовская", "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект".

Также на западе столицы благоустроят 350 дворов. Специалисты заменят асфальт, обновят площадки для детей и занятий спортом, обустроят места для отдыха.