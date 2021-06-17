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Москва 24

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Транспорт

12:30

В ЦОДД рассказали об изменениях на Комсомольской площади

город транспорт видео Иван Базанов Иван Федотов

На Комсомольской площади начали реорганизацию движения. Руководитель дирекции организации дорожного движения ЦОДД Сергей Назаров рассказал об изменениях.

"Совсем скоро там появится зона для кратковременной стоянки: 5 минут, чтобы посадить или высадить пассажиров. Также появится безопасный оттянутый разворот в районе дома № 6 по Краснопрудной улице, чтобы можно было подъехать к Ярославскому вокзалу, а также бесконфликтный разворот, чтобы можно было спокойно подъехать к Казанскому вокзалу", – сообщил Назаров.

Он также подчеркнул, что при производстве работ возможны ограничения, поэтому водителей просят заранее выбирать пути объезда этого участка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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