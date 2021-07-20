К отопительному сезону в Москве подготовили более половины жилых домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ М. Денисова

К новому отопительному сезону в столице подготовили уже более половины жилых домов, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Городские службы ведут масштабную работу по подготовке к новому отопительному сезону, на сегодняшний день полностью готово около 20 тысяч жилых зданий, что составляет 60% от плана", – отметил Бирюков.

Всего к осенне-зимнему периоду в городе планируется подготовить более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Все мероприятия завершат до 1 сентября.

Помимо этого, до конца августа будут проведены гидравлические испытания на 17 тысячах километров тепловых сетей. В ходе работ потенциально ненадежные участки оперативно восстановят, что позволит обеспечить в отопительный сезон бесперебойное теплоснабжение.

Бирюков добавил, что уже отремонтировали 127 котельных и 5,2 тысячи тепловых пунктов, а также завершили ремонт 42 километров воздушных и 48,5 километра кабельных линий электропередачи.

"Сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр более 12 тысяч километров водопроводных и 3,8 тысячи километров канализационных сетей, отремонтировали 410 пожарных гидрантов и 11,7 тысячи колодцев", – говорится в сообщении.

Ранее в Мосжилинспекции рассказали, что проживающим в многоквартирных домах Москвы следует перекрывать горячее водоснабжение во время проведения профилактических работ в преддверии отопительного сезона. По словам специалистов, в это время внутридомовая система горячего водоснабжения останется заполненной для сохранности трубопроводов, защиты от коррозии и деформации, однако из крана будет идти холодная вода. Счетчик горячего водоснабжения продолжит фиксировать расход горячей воды, которая стоит существенно дороже холодной.