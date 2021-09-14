Из-за похолодания в Москве раньше обычного включают отопление

В Москву идет арктический холод. 14 сентября температура упала сразу на 10 градусов. Есть предупреждение об усилении ветра до 18 метров в секунду.

Горожан просят не укрываться под деревьями и не парковать машины рядом с ними. А департамент торговли и услуг призвал рестораторов закрыть летние веранды.

Также из-за похолодания в столице и Московской области уже начали включать отопление. Подробнее о том, когда и где заработают батареи, – в эфире телеканала Москва 24.