Москвичей предупредили о порывистом ветре до конца дня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 14 сентября, в Москве ожидается сильный ветер порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 14 сентября в Москве ожидается усиление ветра порывами до 13–18 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В МЧС призвали москвичей быть осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями: не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

"Паркуйте автомобиль вдали от деревьев, а находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции", – добавили в ведомстве.

Ранее Гидрометцентр продлил действие желтого уровня погодной опасности в столичном регионе из-за сильного ветра. Предупреждение будет действовать до 12:00 среды, 15 сентября. Сообщалось, что порывы ветра в Москве и Подмосковье будут достигать 17 метров в секунду.

Также в столичном регионе было объявлено предупреждение о тумане. Утверждалось, что видимость сократится до 200–700 метров. В связи с этим автомобилистов просили быть более внимательными на дорогах.

