Москвичей предупредили о снежном заряде

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В пятницу, 12 ноября, Москву накроет внезапный сильный снегопад, предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости.
"Завтра с утра в Москве вновь снег, переходящий в дождь. Утром с 6 до 9 часов будет снежный заряд, и вновь сформируется снежный покров", – заявил синоптик.
По словам Тишковца, после двух дней снежной и дождливой погоды в Москве должно немного потеплеть.
Ранее Тишколвец рассказал, что осадки в смешанной фазе будут идти в столичном регионе весь четверг, 11 ноября, перерыв ожидается в темное время суток после 18:00.
По словам синоптика, в четверг в столице ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха поднимется до +3 градусов.
В столице из-за ночного снегопада сформировался первый снежный покров от 1 до 3 сантиметров. Однако из-за относительно теплой погоды и осадков в смешанной фазе снег до конца недели может растаять.
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