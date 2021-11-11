Москвичей предупредили о снежном заряде

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пятницу, 12 ноября, Москву накроет внезапный сильный снегопад, предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости.

"Завтра с утра в Москве вновь снег, переходящий в дождь. Утром с 6 до 9 часов будет снежный заряд, и вновь сформируется снежный покров", – заявил синоптик.

По словам Тишковца, после двух дней снежной и дождливой погоды в Москве должно немного потеплеть.

Ранее Тишколвец рассказал, что осадки в смешанной фазе будут идти в столичном регионе весь четверг, 11 ноября, перерыв ожидается в темное время суток после 18:00.

По словам синоптика, в четверг в столице ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха поднимется до +3 градусов.

В столице из-за ночного снегопада сформировался первый снежный покров от 1 до 3 сантиметров. Однако из-за относительно теплой погоды и осадков в смешанной фазе снег до конца недели может растаять.