Метеоролог рассказал, когда в Москве закончится снег с дождем

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Осадки в смешанной фазе будут идти в столичном регионе весь четверг, 11 ноября, перерыв ожидается в темное время суток после 18:00, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в четверг в столице ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха поднимется до +3 градусов.

Ранее сообщалось, что в столице из-за ночного снегопада сформировался первый снежный покров от 1 до 3 сантиметров. Однако из-за относительно теплой погоды и осадков в смешанной фазе снег до конца недели может растаять.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказывал, что жителей Москвы зимой ждет преимущественно снежная зима. Специалист заявил, что количество осадков ожидается на уровне многолетней нормы. Умеренный переизбыток возможен в декабре, в то время как для февраля прогнозируется несущественный недобор.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о температурной аномалии на территории азиатской части России. По словам метеоролога, уже почти месяц синоптики отмечают двузначные отклонения от климатической нормы в данном регионе.

