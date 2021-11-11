Москвичей предупредили о неустойчивой погоде в ближайшие дни

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В столице в ближайшие несколько дней ожидается неустойчивая погода, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова RT.
По ее словам, в четверг прогнозируется дождь, который разрушит сформированный за ночь снежный покров, столбики термометров покажут положительные значения.
"В последующие дни погода будет неустойчивой, типичное состояние предзимья. То есть практически в течение пятницы и субботы у нас будут приниматься осадки: то есть это будет и дождь, и мокрый снег", – рассказала Позднякова.
По словам специалиста, в столице в пятницу днем ожидается от +3 до +5 градусов, в Подмосковье – от +1 до +6 градусов. В субботу ночью прогнозируется от +1 до +3 градусов, днем – от +2 до +4.
"Уже фазу снега мы ожидаем во второй половине дня воскресенья. Ночь будет без осадков, уже более морозная, чем накануне", – сказала Позднякова.
На следующей неделе в ночные часы ожидается похолодание до -7 градусов, в дневные – до -3, местами пройдет снег, добавила синоптик.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что жителей Москвы зимой ждет преимущественно снежная зима. Специалист заявил, что количество осадков ожидается на уровне многолетней нормы. Умеренный переизбыток возможен в декабре, в то время как для февраля прогнозируется несущественный недобор.
До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о температурной аномалии на территории азиатской части России. По словам метеоролога, уже почти месяц синоптики отмечают двузначные отклонения от климатической нормы в данном регионе.
Москвичам рассказали о погоде 11 ноября
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