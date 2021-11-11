В Москве из-за ночного снегопада сформировался первый снежный покров

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В столице из-за ночного снегопада сформировался первый снежный покров от 1 до 3 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Зима заглянула в столичный регион. Снегопад, который начался в Москве в полночь и шел до 03:00, припорошил землю первым белым покрывалом", – рассказал синоптик.

Он уточнил, что на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова впервые в сезоне составила 1 сантиметр, на другой метеостанции московского региона, Балчуге – 3 сантиметра, а в Тушине – 1 сантиметр.

"В Подмосковье больше всего снега насыпало в Наро-Фоминске и Волоколамске – 2 сантиметра", – отметил Тишковец.

Обычно первый устойчивый снежный покров толщиной 1 сантиметр формируется в Москве на ВДНХ не раньше 28 ноября, на метеостанции МГУ – 25 ноября, на Балчуге – 2 декабря, сообщил специалист. Однако из-за относительно теплой погоды и осадков в смешанной фазе снег до конца недели может растаять.

Ранее сообщалось, что в столице в ближайшие несколько дней ожидается неустойчивая погода. В четверг, 11 ноября, прогнозируется дождь, а столбики термометров покажут положительные значения.

