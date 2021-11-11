Общественный транспорт Москвы работает в штатном режиме в непогоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В условиях непогоды общественный транспорт Москвы работает в штатном режиме, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Из-за дождя со снегом вечером ожидаются заторы до восьми баллов. Водителей попросили не разгоняться на дорогах, а автомобилистов на летней резине – поменять шины.

В Дептрансе подчеркнули, что в наземном транспорте работают системы отопления и климат-контроля. Кроме того, всесезонная резина помогает ездить при любой погоде. К использованию подготовили снегоуборочную технику, противогололедные материалы и песок.

"Все водители трамваев прошли подготовку к работе в зимних условиях. Перед выходом на маршруты проверяем все системы, чтобы в вагонах было тепло и комфортно", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Дептрансе рассказали, что с открытых платформ метро рабочие убирают снег, а также следят за ситуацией на входах и выходах. Кроме того, на МЦД на зимний режим перевели системы вентиляции и климат-контроля, проверили обогрев лобовых стекол и провели инструктажи с персоналом.

Ранее главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков призвал водителей вести себя максимально внимательно на дорогах во время предзимья. В частности, эксперт указал на важность правильной резины для автомобиля.

Он также рассказал, что наледь зачастую формируется на эстакадах и мостах. Кроме того, опасность могут представлять бетонные трассы и шоссе, которые сильно продуваются, а слякоть быстрее застывает.

