Эксперт дал советы по безопасному вождению во время предзимья

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Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков призвал водителей вести себя максимально внимательно на дорогах во время предзимья. Об этом сообщает "Звезда".
В частности, эксперт указал на важность правильной резины для автомобиля.
"Мы сейчас должны уже ездить на зимней резине, это первое, обязательно. Мы должны ездить с учетом той погодной обстановки, которая сложилась, с большей дистанцией, понимая, что тормозной путь увеличится, понимая, что рядом с нами едут другие водители, которые могут об этом не думать", – заявил Кадаков.
Главред журнала "За рулем" отдельно отметил, что наледь зачастую формируется на эстакадах и мостах. Кроме того, опасность могут представлять бетонные трассы и шоссе, которые сильно продуваются, а слякоть быстрее застывает.
В связи с ранним наступлением темноты водителям необходимо содержать в хорошем состоянии фары, а также иметь при себе незамерзающую жидкость для промыва лобового стекла, заключил Кадаков.
Ранее Госавтоинспекция призвала автомобилистов поменять резину на зимнюю.
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