В ГИБДД призвали московских водителей поменять резину на зимнюю из-за заморозков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Из-за грядущих заморозков и возможной гололедицы столичная Госавтоинспекция призвала автомобилистов поменять резину на зимнюю. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

"Синоптики обещают минусовую температуру уже во вторник ночью, а еще осадки в виде снега или дождя и сильный ветер. Возможно образование гололедицы на дорогах. Если до сих пор не поменяли шины на зимние, то никуда не выезжайте", – говорится в сообщении.

Пешеходов специалисты также призвали быть более аккуратными в такую погоду. Им рекомендовали ходить медленнее, использовать светоотражающие элементы в одежде и приспустить капюшоны при переходе дороги.

Ранее МЧС предупредило москвичей о непогоде. Экстренное предупреждение и рекомендации в связи с непогодой опубликованы на сайте столичного главка ведомства.

В столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в связи с непогодой рекомендовали горожанам в случае экстренных ситуаций обращаться по телефонам 101 или 112.

