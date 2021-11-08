В ГИБДД призвали московских водителей поменять резину на зимнюю из-за заморозков

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Из-за грядущих заморозков и возможной гололедицы столичная Госавтоинспекция призвала автомобилистов поменять резину на зимнюю. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
"Синоптики обещают минусовую температуру уже во вторник ночью, а еще осадки в виде снега или дождя и сильный ветер. Возможно образование гололедицы на дорогах. Если до сих пор не поменяли шины на зимние, то никуда не выезжайте", – говорится в сообщении.
Пешеходов специалисты также призвали быть более аккуратными в такую погоду. Им рекомендовали ходить медленнее, использовать светоотражающие элементы в одежде и приспустить капюшоны при переходе дороги.
Ранее МЧС предупредило москвичей о непогоде. Экстренное предупреждение и рекомендации в связи с непогодой опубликованы на сайте столичного главка ведомства.
В столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в связи с непогодой рекомендовали горожанам в случае экстренных ситуаций обращаться по телефонам 101 или 112.
Москвичей попросили не выезжать 9 ноября на летней резине
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