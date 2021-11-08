В МЧС дали рекомендации москвичам из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МЧС предупредило москвичей о дожде с мокрым снегом, сильном ветре и гололедице. Экстренное предупреждение и рекомендации в связи с непогодой опубликованы на сайте столичного главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 8 ноября до 09:00 9 ноября по городу Москве ожидаются осадки: дождь, мокрый снег, снег, гололедные явления, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, а также переход температуры воздуха через 0 градусов Цельсия в сторону отрицательных значений", – говорится в сообщении.

Кроме того, с 09:00 до 21:00 вторника, 9 ноября, ожидается похолодание. В связи с непогодой МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию движения от идущего впереди транспорта, избегать резких маневров и парковать автомобили вдали от деревьев.

"Пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Не оставляйте детей без присмотра! Будьте внимательны и осторожны", – советуют в МЧС.

Из-за непогоды в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждения о ветре и гололедице также действуют в Подмосковье.

В столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в связи с непогодой рекомендовали горожанам в случае экстренных ситуаций обращаться по телефонам 101 или 112.