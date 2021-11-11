Москвичей предупредили о снегопаде и ледяном дожде

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Утром 12 ноября в Москве ожидается снегопад, который в субботу сменится ледяным дождем. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, до конца недели погоду в Москве и области будут определять западно-восточные переносы воздушных масс атлантического происхождения.

"Температурный фон окажется на несколько градусов выше положенной климатической нормы. При этом сохранится пасмурная, сырая с осадками в смешанной фазе погода", – цитирует Тишковца ТАСС.

С 06:00 до 09:00 12 ноября в столице пройдет интенсивный снегопад, который сформирует покров более 3 сантиметров. При этом видимость на дороге ухудшится до 1 500 метров.

В субботу, 13 ноября, в некоторых регионах РФ, в том числе в Москве, пройдет ледяной дождь. С 00:00 до 03:00 непогода ожидается в некоторых районах Смоленской, Тульской и Калужской областей. До Подмосковья ледяной дождь доберется к утру.

"Зона ледяного дождя частично зацепит и Москву – около 05:00 утра скользко станет в Западном административном округе столицы (Очаково-Матвеевское, Кунцево, Фили-Давыдково, Можайский, Тропарево-Никулино, Раменки, проспект Вернадского, МГУ) и кое-где в Юго-Западном административном округе (Обручевский, Беляево, Теплый стан, Коньково)", – заключил Тишковец.

Ранее Тишковец рассказал, что осадки в смешанной фазе будут идти в столичном регионе весь четверг, 11 ноября. По словам синоптика, в четверг в столице ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха поднимется до +3 градусов.

