Аномально теплая погода ожидается в Центральной России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В пятницу и субботу в Центральной России ожидается аномально теплая погода. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По прогнозам синоптиков, в столице ожидается +4 – +6 градусов.

"Но в воскресенье начнёт сказываться влияние холодного фронта, осадки опять станут переходить в снег", – говорится в сообщении.

Ожидается, что в понедельник столбики термометров покажут отрицательные значения.

В субботу, 13 ноября, в Москве ожидается ледяной дождь. Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, до конца недели погоду в столичном регионе будут определять западно-восточные переносы воздушных масс атлантического происхождения.

Синоптик отметил, что в субботу ледяной дождь ожидается также в Смоленской, Тульской и Калужской областях.

