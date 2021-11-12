Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москвичей призвали пользоваться общественным транспортом из-за снегопада, накрывшего столичный регион.
В департаменте транспорта напомнили, что сейчас идет снег, а вечером синоптики прогнозируют ледяной дождь и образование гололедицы.
"Убедительно просим сократить поездки на личных автомобилях. Это нужно для того, чтобы снегоуборочная техника могла убрать город", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что погодные условия не повлияли на работу городского транспорта. В утренние часы он работал без сбоев. Наземный транспорт, метро, МЦК и МЦД работают в соответствии с графиком. При этом метро, МЦК и МЦД готовы к увеличению пассажиропотока.
Отмечается, что на всех автобусах и электробусах установлена всесезонная резина, которая позволяет эксплуатировать транспорт в любых погодных условиях. Транспорт начал работать по зимнему расписанию, чтобы пассажиры меньше стояли на остановках.
К работе готова вся снегоуборочная техника, подготовлены противогололедные реагенты и песок. Это обеспечит безопасное движение наземного городского транспорта зимой.
В свою очередь, специалисты метро внимательно следят за всей инфраструктурой, уделяя особенное внимание открытым участкам метрополитена. Диспетчеры ЕДЦ в режиме реального времени отслеживают ситуацию на всем метрополитене и трамвайной сети. Также в метро и МЦД следят за температурой на станциях и при необходимости корректируют ее.
В Дептрансе добавили, что на дорогах образовались заторы в 6 баллов, в вечерний час пик ожидается до 9 баллов.
Утром 12 ноября на Москву обрушился обильный снегопад. Синоптики предупреждают, что в столице будет отмечаться ухудшение видимости до 1,5 тысячи метров. Вместе с тем руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин подчеркнул, что к плохим погодным условиям и обильным снегопадам город готов.
Основной снегопад пройдет до 12 часов. После полудня пойдет мокрый снег, осадки слабеют, пойдет в вперемежку мокрый снег с дождем и сменится на дождь, температура будет повышаться.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о повышении атмосферного давления в выходные, с 13 по 14 ноября. Кроме этого, по словам метеоролога, в субботу и воскресенье возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. При этом значительного снежного покрова в эти выходные не ожидается.
Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Снежным приветом"
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