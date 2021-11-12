Около 130 единиц снегоуборочной техники подготовили к работе зимой в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о подготовке снегоуборочной техники к работе в зимний период.
По его словам, общественный транспорт в столице начал следовать с сокращенными интервалами.
"Мы также оснастили противогололедными средствами более 100 конечных станций и подготовили к зиме около 130 единиц снегоуборочной техники", – заявил Ликсутов.
В городе завершены тесты систем отопления и климат-контроля 7,5 тысячи автобусов. Аналогичная подготовка проведена на более чем 800 электробусах.
Ранее столичным водителям напомнили о своевременной подготовке авто к наступлению холодов. Необходимо проверить наличие тормозной жидкости, заменить резину, а также приобрести незамерзающую жидкость.
Москвичи показали признание в любви на снегу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: