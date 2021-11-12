Около 130 единиц снегоуборочной техники подготовили к работе зимой в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о подготовке снегоуборочной техники к работе в зимний период.

По его словам, общественный транспорт в столице начал следовать с сокращенными интервалами.

"Мы также оснастили противогололедными средствами более 100 конечных станций и подготовили к зиме около 130 единиц снегоуборочной техники", – заявил Ликсутов.

В городе завершены тесты систем отопления и климат-контроля 7,5 тысячи автобусов. Аналогичная подготовка проведена на более чем 800 электробусах.

Ранее столичным водителям напомнили о своевременной подготовке авто к наступлению холодов. Необходимо проверить наличие тормозной жидкости, заменить резину, а также приобрести незамерзающую жидкость.

