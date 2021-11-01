Столичным водителям напомнили о своевременной подготовке авто к наступлению зимних холодов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Столичных автомобилистов призвали заранее позаботиться о подготовке своих транспортных средств к наступлению зимних холодов. Об этом говорится в телеграм-канале Госавтоинспекции.

В частности, владельцам авто посоветовали провести следующие манипуляции:

проверить исправность тормозной жидкости, а лучше заменить ее;

своевременно поменять жидкость стеклоочистителя, приобретать которую следует в сертифицированных пунктах продажи;

тщательно осмотреть автомобильные шины для зимнего пользования. Если на них есть внешние повреждения (пробои, порезы и разрывы), то использовать их нельзя, лучше позаботиться о приобретении новых покрышек;

проверить остаточную глубину протектора шин – если она составляет менее 4 миллиметров, то передвигаться на такой резине зимой опасно.

Также следует помнить, что шины по размеру или допустимой нагрузке должны соответствовать модели транспортного средства.

Владельцев автомобилей с задним приводом попросили быть аккуратнее при совершении маневров и вхождении в повороты, а также помнить, что резкие перестроения на дороге зимой могут привести к заносам и аварийным ситуациям.

"Малейшая неисправность автомобиля при движении по скользкой дороге, а также в момент выпадения обильных осадков может привести к непоправимым последствиям. Позаботьтесь заранее об исправности своего транспортного средства перед наступлением зимних холодов", – говорится в сообщении.

В ГИБДД заявили, что с начала года в Москве было зарегистрировано 136 ДТП с участием транспортных средств с различными техническими неисправностями. В результате этих аварий 18 человек погибли и 178 человек получили ранения.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды "ГАЗ Рейд Спорт" Вячеслав Субботин рассказал о преимуществах и недостатках шипованных и фрикционных шин. По его мнению, шипованная резина гораздо эффективнее на дороге, покрытой льдом или плотно укатанным снегом, а шины на "липучке" лучше подходят для езды в городе.

При этом в департаменте транспорта Москвы еще 21 октября посоветовали столичным водителям поменять летние шины на зимние из-за снега с дождем.

