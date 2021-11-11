Новые зарядки для электробусов начнут тестировать в Москве с 13 ноября

Фото: пресс-служба Дептранса

С 13 ноября в Москве начнут тестировать новые зарядные станции для электробусов. Тестирование пройдет в рамках пилотного проекта столичного департамента транспорта и института НАМИ.

Инновационное устройство с обратным пантографом обеспечивает контакт с транспортом по принципу сверху вниз. На крыше электробуса размещают контактные рельсы, на которые опускается пантограф. Данная технология позволит облегчить электробус и снизить стоимость транспорта.

Для теста выбрали два электробуса, курсирующих по маршруту № 791. Планируется, что обкатывание технологии продлится до февраля. Это позволит проверить работу зарядки в зимних условиях.

"Москва станет первым в России городом, где начнется внедрение инновационной инфраструктуры электротранспорта. Такая технология, одобренная НАМИ, позволит заряжать любые виды грузового и коммерческого электротранспорта, которые можно будет использовать для городских нужд. Мэр Москвы поручил крайне внимательно протестировать разработку, после этого мы примем решение, внедрять ли эту технологию на постоянной основе или нет", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что общественный транспорт столицы, несмотря на пандемию, не снижает темп своей работы, чтобы горожане не испытывали проблем с передвижением. Мэр также отметил важность ношения пассажирами средств индивидуальной защиты во время поездок в общественном транспорте.