Метро Москвы стало победителем премии "Транспортная безопасность России – 2021"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Метро Москвы стало победителем национальной премии "Транспортная безопасность России – 2021". Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Церемония вручения прошла в рамках научно-практической конференции "Формула транспортной безопасности. Закон. Знание. Практика". Поздравляем коллег и гордимся", – говорится в публикации.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в городе предпринимаются необходимые усилия для безопасной работы транспорта.

"Помимо настоящих профессионалов, которые работают в нашей службе безопасности, у нас есть и самое современное техническое оснащение – система распознавания лиц, благодаря которой с сентября 2020 года удалось задержать более 2,5 тысячи человек, находящихся в розыске", – уточнил он.

Ранее собственная служба безопасности Московского метрополитена уже признавалась лучшим специализированным подразделением в 2019 году. Заслуги столицы отметили в рамках премии "Транспортная безопасность России".

Накануне сообщалось, что в метро Москвы запустили тематический поезд "Дальневосточный экспресс". Внутри состава располагаются интересные факты о Дальнем Востоке.