Бочкарев: начался монтаж панелей потолка на станции "Сокольники" БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты приступили к установке декоративных панелей на потолке строящейся станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Как рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев, всего планируется установить 195 панелей, а площадь сложенной картинки составит почти 1,5 тысячи квадратных метров.
"Общую степень готовности станции на сегодняшний день оцениваем в 90%", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Бочкарева.
Он отметил, что специалисты уже завершили основные монолитные работы и разработку котлована первого вестибюля, примыкающего к Сокольнической линии. В настоящее время приступили к бетонированию котлована. Также, по словам Бочкарева, почти готов второй вестибюль станции, там осталось установить лифтовую шахту.
"Параллельно ведется сооружение пересадочного узла между двумя одноименными станциями: в ближайшее время начнется демонтаж облицовки и конструкций существующего пешеходного коридора", – пояснил Бочкарев.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков подчеркнул, что работы по монтажу декоративных панелей потолка, которые начались на станции, требуют максимальной точности.
По его словам, панели станут завершающим элементом в художественном облике станции.
Ранее сообщалось, что северо-восточный участок Большой кольцевой линии метро, на котором строятся станции "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща", почти готов. На всем участке завершаются земляные и монолитные работы, идет архитектурная отделка станций, специалисты приступили к благоустройству территории.
"Это наш город": на БКЛ открыли участок между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: