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Транспорт

11:02

Бочкарев: начался монтаж панелей потолка на станции "Сокольники" БКЛ метро

транспорт город метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты приступили к установке декоративных панелей на потолке строящейся станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Как рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев, всего планируется установить 195 панелей, а площадь сложенной картинки составит почти 1,5 тысячи квадратных метров.

"Общую степень готовности станции на сегодняшний день оцениваем в 90%", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Бочкарева.

Он отметил, что специалисты уже завершили основные монолитные работы и разработку котлована первого вестибюля, примыкающего к Сокольнической линии. В настоящее время приступили к бетонированию котлована. Также, по словам Бочкарева, почти готов второй вестибюль станции, там осталось установить лифтовую шахту.

"Параллельно ведется сооружение пересадочного узла между двумя одноименными станциями: в ближайшее время начнется демонтаж облицовки и конструкций существующего пешеходного коридора", – пояснил Бочкарев.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков подчеркнул, что работы по монтажу декоративных панелей потолка, которые начались на станции, требуют максимальной точности.

По его словам, панели станут завершающим элементом в художественном облике станции.

Ранее сообщалось, что северо-восточный участок Большой кольцевой линии метро, на котором строятся станции "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща", почти готов. На всем участке завершаются земляные и монолитные работы, идет архитектурная отделка станций, специалисты приступили к благоустройству территории.

"Это наш город": на БКЛ открыли участок между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники"

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