Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о гололедице

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Подмосковье из-за гололедицы, предупреждение будет действовать с вечера 12 ноября до вечера 15 ноября.

"Прочие опасности. Период предупреждения – с 19:00 13 ноября до 19:00 15 ноября. Местами гололедица", – говорится в сообщении.

Также желтый уровень опасности объявлен с 22:00 12 ноября до 13:00 13 ноября в связи с ожидаемой гололедицей на дорогах Москвы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о повышении атмосферного давления в выходные, с 13 по 14 ноября.

Кроме этого, по словам метеоролога, в субботу и воскресенье возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. При этом значительного снежного покрова в эти выходные не ожидается.

