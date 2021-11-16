Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Облачная с прояснениями погода прогнозируется в Москве и Подмосковье во вторник, 16 ноября. Об этом информирует портал "Метеоновости".

Днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При этом осадков не прогнозируется.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться от –2 до 0 градусов. В Московской области ожидается до 4 градусов мороза.

Кроме того, в столице будет дуть западный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 758 миллиметров ртутного столба.

"Относительная влажность воздуха около 70%", – утверждается в прогнозе.

По словам синоптиков, за счет повышенного атмосферного давления и неустойчивого геомагнитного фона в городе установится спастический тип погоды. Это приведет к тому, что граждане с сердечно-сосудистыми заболеваниями, психоэмоциональными и вегетативными расстройствами могут ощущать дискомфорт. В частности, у них возможны ухудшение самочувствия, активности, настроения, скачки артериального давления, а также внезапные приступы мигрени.

Ранее в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Предупреждение действует до 22:00 16 ноября. При этом жителей Подмосковья также ожидает гололедица.