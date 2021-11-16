Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Облачная с прояснениями погода прогнозируется в Москве и Подмосковье во вторник, 16 ноября. Об этом информирует портал "Метеоновости".
Днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При этом осадков не прогнозируется.
Температура воздуха в Москве будет варьироваться от –2 до 0 градусов. В Московской области ожидается до 4 градусов мороза.
Кроме того, в столице будет дуть западный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 758 миллиметров ртутного столба.
"Относительная влажность воздуха около 70%", – утверждается в прогнозе.
По словам синоптиков, за счет повышенного атмосферного давления и неустойчивого геомагнитного фона в городе установится спастический тип погоды. Это приведет к тому, что граждане с сердечно-сосудистыми заболеваниями, психоэмоциональными и вегетативными расстройствами могут ощущать дискомфорт. В частности, у них возможны ухудшение самочувствия, активности, настроения, скачки артериального давления, а также внезапные приступы мигрени.
Ранее в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Предупреждение действует до 22:00 16 ноября. При этом жителей Подмосковья также ожидает гололедица.
Из-за гололеда в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
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