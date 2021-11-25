Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В выходные в Москве будет неустойчивая погода с преобладанием облачности. Прояснение может появиться в воскресенье днем, заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова RT.

По ее словам, также ожидаются осадки.

"Наибольшее их количество прогнозируется в субботу, может выпасть 2–3 миллиметра осадков", – подчеркнула Позднякова.

Синоптик отметила, что ночью в выходные в Москве будет 0…+2 градуса, а по области температура опустится до –2 градусов. При этом днем в субботу ожидается +1…+3 градуса, а в воскресенье – +2…+4 градуса.

"В целом температура воздуха будет выше климатической нормы на 3–4 градуса, но комфортной такую погоду все равно не назовешь", – заключила Позднякова.

Ранее метеоролог Александр Шувалов рассказал, что в некоторых регионах России на следующей неделе ожидается резкое похолодание и скачкообразная погода. Понижение температуры будет не менее чем на 10–12 градусов за сутки.

В Москве декабрь начнется с 10-градусных морозов. Жителям столицы рекомендовали подготовить теплую обувь.

