Москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении

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Во вторник, 30 ноября, атмосферное давление в Москве опустится на барическое дно. Об этом сообщает портал "Метеовести".

Давление составит 721 миллиметр ртутного столба, что на 25 единиц ниже нормы.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что осень в столице закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем: 30 ноября выпадет треть месячной нормы осадков.

В конце ноября в столичном регионе и Центральной России температура уже на 0,3 градуса превышает статистику, которая держалась в течение многих лет ниже сегодняшнего показателя, уточнил синоптик. Однако, по словам Тишковца, осень скорее завершится еще более теплой погодой.

