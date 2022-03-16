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общество

06:34

Врач рассказал, как аллергикам правильно подготовиться к весне

общество

Фото: depositphotos/serezniy

За 2–3 недели до сезона цветения аллергикам следует начать курс приема лекарств, рассказал главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

"Если каждую весну происходит обострение аллергии, то нужно заранее посетить врача, который назначит профилактические препараты", – приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, следует сесть на гипоаллергенную диету. В частности, исключить продукты, которые могут спровоцировать или усугубить аллергию. В большинстве случаев это мед, цитрусовые, клубника, шоколад, орехи, яйца

Также нужно подготовить к сезону квартиру. По словам Тяжельникова, окна следует затянуть марлей, чтобы пыльца меньше проникала в помещение.

"Стоит приобрести увлажнитель воздуха и поддерживать уровень влажности. Во влажном воздухе пыль, содержащая аллергены, лучше оседает", – добавил врач.

Специалист также посоветовал избегать в период цветения контакта с аллергеном, а для прогулок выбирать дождливую, влажную погоду.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что людям, склонным к аллергии, в весенний период следует носить на улице медицинские маски для защиты от крайних проявлений поллиноза.

По словам специалиста, эффективность масок против этого сезонного заболевания продемонстрировали 2020 и 2021 годы, когда действовал масочный режим.

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