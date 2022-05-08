Половина месячной нормы осадков может выпасть 8 и 9 мая в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 8 и 9 мая. Такой прогноз дается на сайте Росгидромета.
Отмечается, что в воскресенье, 8 мая, к столице подойдет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди. Ветер усилится до 18 метров в секунду. Синоптики не исключают, что в городе может начаться гроза.
Аналогичная ситуация ожидается и 9 мая. Всего, по прогнозу Росгидромета, за два дня в Москве может выпасть до 26 миллиметров осадков. Это почти половина месячной нормы мая. Вероятность подобного сценария составляет от 84 до 91%.
Уточняется, что днем 8 мая в городе может выпасть до 3 миллиметров осадков. В ночь с воскресенья на понедельник – до 14 миллиметров. А в дневные часы 9 мая прогнозируется до 9 миллиметров небесной влаги.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в День Победы в столице ожидается прохладная и ветренная погода. По словам синоптика, местами прогнозируются кратковременные дожди. Он подчеркнул, что прогноз является предварительным и будет корректироваться. Вильфанд напомнил, что в Москве 9 мая традиционно будут разгонять облака, что может повлиять на осадки.
"Желтый" уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Москве на 7–9 мая
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: