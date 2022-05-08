Половина месячной нормы осадков может выпасть 8 и 9 мая в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 8 и 9 мая. Такой прогноз дается на сайте Росгидромета.

Отмечается, что в воскресенье, 8 мая, к столице подойдет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди. Ветер усилится до 18 метров в секунду. Синоптики не исключают, что в городе может начаться гроза.

Аналогичная ситуация ожидается и 9 мая. Всего, по прогнозу Росгидромета, за два дня в Москве может выпасть до 26 миллиметров осадков. Это почти половина месячной нормы мая. Вероятность подобного сценария составляет от 84 до 91%.

Уточняется, что днем 8 мая в городе может выпасть до 3 миллиметров осадков. В ночь с воскресенья на понедельник – до 14 миллиметров. А в дневные часы 9 мая прогнозируется до 9 миллиметров небесной влаги.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в День Победы в столице ожидается прохладная и ветренная погода. По словам синоптика, местами прогнозируются кратковременные дожди. Он подчеркнул, что прогноз является предварительным и будет корректироваться. Вильфанд напомнил, что в Москве 9 мая традиционно будут разгонять облака, что может повлиять на осадки.