Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы. Поздравление опубликовано на сайте Минобороны РФ.

"Сегодня солдаты и офицеры российской армии, выполняя свой воинский долг, находятся на переднем крае борьбы с последователями нацизма, надежно защищают национальные интересы России в ходе специальной военной операции на Украине", – говорится в сообщении.

Он добавил, что в 22:00 по местному времени состоятся артиллерийские салюты в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле.

Кроме того, салюты пройдут в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Как сообщили ранее в Минобороны РФ, для запуска салюта в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне будут использованы более 11 тысяч фейерверков и свыше 70 самоходных пусковых установок.

Владимир Путин направил поздравления лидерам и гражданам стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент выразил признательность и уважение воинам и труженикам тыла.

Парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В параде примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

