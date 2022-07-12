Владелец Kannam Chicken планирует выкупить сеть ресторанов KFC в России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Владелец франшизы Kannam Chicken Николай Ким намерен выкупить сеть ресторанов KFC в России, сообщает "Газета.ру".
Ким уже начал переговоры по этому вопросу с компанией Yum! Brands, владеющей брендом KFC. По его словам, после продажи бизнеса местного владельца, скорее всего, попросят изменить название.
"Мы в этом случае дали бы всем возможность поучаствовать в этом процессе, запустив национальное голосование, чтобы максимально учесть мнение большинства", – сказал он.
Отмечается, что сначала будут выкуплены 246 точек, которые расположены в восточной части России, а затем остальные 888 точек – в западной части страны.
Ранее стало известно, что польский холдинг AmRest, который управляет в России точками KFC и пиццериями Pizza Hut, ищет новых покупателей на свои российские активы. Как сообщали СМИ, предложение поступило одному из рестораторов Петербурга.
Позднее появилась информация, что франшиза Pizza Hut продала свой бизнес в РФ. Новым владельцем стала компания "Ной-М", одним из учредителей которой является старший вице-президент "Ростик групп" Владимир Мехришвили.
Российскую сеть Pizza Hut ожидает ребрендинг, однако новый владелец пока не определился с названием.
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