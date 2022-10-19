"Вкусно – и точка" повысит цены на шесть позиций с 20 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" повысит цены на шесть позиций в меню с 20 октября, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В сети уточнили, что цены могут подскочить на 5–10% у бургеров, что связано с ростом себестоимости продуктов.

"Несмотря на это, стоимость сэндвичей во "Вкусно – и точка" остается ниже, чем у конкурентов в данной категории", – заявили в компании.

Первые рестораны быстрого обслуживания "Вкусно – и точка" открылись на автозаправочных станциях в Москве и Санкт-Петербурге. Уточнялось, что гости могут сделать заказ как в зале, так и в зоне автораздачи, не выходя из автомобиля.

Позднее гендиректор сети Олег Пароев заявил, что до конца года рестораны быстрого питания запустят доставку.



"Вкусно – и точка" поднимет цены на 6 позиций из меню с 20 октября

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!