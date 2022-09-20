"Вкусно – и точка" запустит доставку до конца года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Гендиректор "Вкусно – и точка" Олег Пароев заявил, что до конца года сеть ресторанов быстрого питания запустит доставку.
"Мы ведем переговоры с "Яндексом" и Delivery. До конца года, могу сказать точно, доставка у нас появится", – сообщил он.
Ранее первые рестораны быстрого обслуживания "Вкусно – и точка" открылись на автозаправочных станциях в Москве и Санкт-Петербурге. Уточнялось, что гости могут сделать заказ как в зале, так и в зоне автораздачи, не выходя из автомобиля.
Старший вице-президент по развитию и франчайзингу сети ресторанов Карина Погосова рассказала, что планируется открыть еще несколько локаций в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге до конца года.
"Вкусно – и точка" определилась с поставщиком "Колы"
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