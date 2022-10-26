Burger King начнет продажи вина в аэропорту Внуково

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В следующем году компания Burger King начнет продавать в столичном аэропорту Внуково тихие и игристые вина. Сеть ресторанов быстрого питания уже получила алкогольные лицензии, сообщает РБК.

В первом квартале следующего года Burger King организует во Внуково эксперимент. Представитель сети заявил, что они попробуют предложить клиентам шампанское или вино. По его словам, они хотят исследовать спрос и предполагаемую реакцию посетителей.

Представитель Burger King подчеркнул, что в меню не будут вводить крепкие алкогольные напитки. Какие именно вина представят публике, еще неизвестно.

В меню сети на данный момент из алкоголя есть только пиво компании "Балтика".

Основатель сети ресторанов "Мясо&Рыба" и председатель Координационного совета ФРиО Сергей Миронов утверждает, что подобное решение является очень необычным. По его мнению, инициатива станет новым шагом для сферы заведений быстрого питания.

Миронов отметил, что попробовать поэкспериментировать во Внуково стало правильным решением. В аэропортах, заявил эксперт, гости более охотно употребляют алкоголь, поэтому данная позиция в меню станет востребованной у посетителей.

Ранее сообщалось, что Yum! Brands продает KFC компании "Смарт сервис", которой управляют Константин Котов и Андрей Осколков. Сделка с российскими активами включает передачу ресторанов, прав на мастер-франшизу и систему управления сетью.

Сеть ресторанов KFC в России будет работать под названием Rostic’s – СМИ

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