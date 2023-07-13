В СПЧ предложили обязать россиян проходить специальные курсы перед покупкой собак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России следует ввести специальные обязательные курсы для желающих завести собаку. С такой идеей выступил председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.

"В СССР купить щенка можно было только после прохождения курсов, надо к этому вернуться. Считаю, что это одно из требований, которое мы должны сами себе предъявить к этой части нашей жизни, к этой отрасли", – цитирует его ТАСС.

Накануне Госдума в заключительном чтении приняла законопроект, предоставляющий регионам РФ право самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными.

До этого Владимир Путин подписал закон о штрафах на сумму до 30 тысяч рублей для хозяев, выбросивших домашнее животное на улицу. Также документом вводится штраф до 100 тысяч рублей за жестокое обращение с питомцем.



В РФ могут ввести конфискацию животных за жестокое обращение с ними