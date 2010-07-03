На Кубке мэра Москвы по хоккею на лед выйдут 12 олимпийских чемпионов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В соревнованиях за Кубок мэра Москвы по хоккею примут участие 12 олимпийских чемпионов.

"Болельщики увидят возвращение Олега Знарка на тренерский мостик в составе московского "Спартака" и станут свидетелями трех принципиальнейших московских дерби. В дни проведения матчей столичный департамент спорта организует развлекательные мероприятия", – цитирует Агентство "Москва" сообщение департамента спорта.

Ранее сообщалось, что Кубок мэра по хоккею пройдет в столице с 22 по 25 августа во Дворце спорта "Мегаспорт ". Турнир пройдет при участии клубов столичного региона – ЦСКА, "Динамо", "Спартака", а также подмосковного "Витязя".

Для участников соревнований – по сути, это последняя возможность проверить себя в контрольных матчах накануне сезона КХЛ. Команды сыграют друг с другом по одному матчу и распределят места в зависимости от количества баллов. Это уникальная возможность увидеть первое в сезоне официальное хоккейное событие в Москве.

Кубок мэра Москвы по хоккею проводится с 2008 года. Пять раз победителями турнира становились "Динамо" /2008, 2012, 2014, 2016, 2018 гг/ и четыре раза – ЦСКА /2010, 2011, 2013, 2017 гг/.

Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий столицы Александр Смирнов сообщил, что, по сравнению с прошлым годом, количество проданных билетов на матчи Кубка мэра Москвы по хоккею увеличились в три раза. Наибольшее количество билетов продано на матч открытия и воскресные игры.

На подходе к арене и в фойе запланированы хоккейные активности, а в чаше – конкурсы. Для любителей фото планируются арт-объект турнира, инстапринтер, талисманы команд и автограф-сессии с игроками.

Впервые в истории российского хоккея организована информационно-образовательная программа для детей. Во время матчей эксперты будут транслировать в наушники все детали хоккейных эпизодов игры. Наушники абсолютно бесплатно получит каждый юный болельщик.

