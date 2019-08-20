Дубль Жиго, победа в дыму. Чем закончилось супердерби "Спартак" – ЦСКА

19 августа состоялся центральный матч шестого тура – "Спартак" на своем поле принимал ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, насколько супердерби оправдало свой статус и можно ли считать, что красно-белые включились в гонку за титул.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Матчи между "Спартаком" и ЦСКА – это всегда явление особенное. В каком бы состоянии ни была и одна, и другая команда, под эгидой какого турнира ни проходила бы эта встреча, дерби есть дерби. И если вы услышите, как некоторые футболисты и тренеры утверждают, что "это ничем не примечательный рядовой матч, к которому игроки готовятся, как к любому другому поединку", – не верьте. Главное дерби России – это не просто вывеска. Это настоящая битва, обособленная от всех турнирных разборок и даже чемпионской гонки.

К нынешнему супердерби "Спартак" и ЦСКА подошли каждый со своими проблемами. Армейцы довольно вяло вкатились в сезон, одолев "Локомотив", "Рубин" и "Оренбург", но при этом проиграв "Крыльям Советов" и в последнем туре сыграв вничью с "Сочи". До игры с красно-белыми команда Виктора Гончаренко забила всего четыре гола, то есть в среднем меньше мяча за игру. Весьма странно для клуба, в котором играет лучший бомбардир прошлого сезона Федор Чалов. Чем объясняется подобный спад армейцев, сказать сложно. Но если красно-синие не преодолеют этот кризис, рассчитывать на еврокубки им будет крайне тяжело.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Спартак" тоже неудачно стартовал в Российской премьер-лиге, но затем набрал неплохой ход и во внутреннем чемпионате, и в Лиге Европы. Красно-белые значительно обновили состав: в команду пришли Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов и Эсекьель Понсе, а уже после старта сезона к ним присоединились Андре Шюррле, Гус Тиль и Джордан Ларссон. Казалось, что на адаптацию новичков понадобится как минимум полсезона, но большая часть купленных футболистов уже вписалась в игру "Спартака" и стала приносить результат. Особенно это было видно в матче с "Ахматом" и домашней встрече против "Туна". И отчасти в дерби с ЦСКА.

Первый тайм поединка на "Открытие Арене" гораздо лучше провели армейцы. Самый опасный момент до перерыва случился на 15-й минуте. Футболисты ЦСКА просочились в штрафную "Спартака", мяч оказался у Федора Чалова, но Александр Максименко удивительным образом парировал удар девятого номера. Во втором тайме красно-белые перехватили инициативу, что в конечном счете привело к забитому мячу. На 59-й минуте "Спартак" раскатал эталонную контратаку. Зелимхан Бакаев протащил мяч по центру, отпасовал налево на Андре Шюррле. Немец навесил в штрафную, где прекрасно открылся под удар Самуэль Жиго. Защитник спокойно успел подстроиться под мяч и красиво головой отправил мяч в дальний угол.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На 65-й минуте Бакаев мог удваивать счет. Зелимхан с линии штрафной мощно пробил, но Игорь Акинфеев отразил этот удар. А спустя три минуты своим шансом воспользовался ЦСКА. Армейцы дошли до штрафной, но Георгий Джикия выбил мяч. Однако снаряд отскочил к Марио Фернандесу, который нанес удар издалека и оказался точен. Максименко подвело то, что он не видел момент, к тому же мяч в свои ворота подправил Самуэль Жиго. Как говорится, бог дал – бог взял. Забитый гол тут же начали жарко (во всех смыслах) праздновать болельщики ЦСКА. Фанаты красно-синих зажгли файеры на трибунах, поле заволокло дымом. Из-за этого на некоторое время главному арбитру встречи Сергею Карасеву пришлось приостановить игру.

Вскоре матч продолжился, и "Спартак" забил второй мяч. Красно-белые заработали угловой, Бакаев подал со стандарта. Борьбу в штрафной выиграл Джикия, Георгий скинул на Жиго, и тот проткнул мяч мимо Игоря Акинфеева. Таким образом, "Спартак" вырвал победу в дерби, а Жиго однозначно стал главным героем матча. Матча, который вполне оправдал свой статус и стал украшением шестого тура. Что касается турнирных раскладов, команда Олега Кононова приблизилась к лидерам, но о борьбе за первое место говорить пока рано – скорее, это заявка на борьбу за место в тройке с "Локомотивом" и "Краснодаром".

