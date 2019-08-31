Как "Локомотив" уступил "Ростову"

31 августа "Локомотив" в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги на своем поле принимал "Ростов". Железнодорожники уступили со счетом 1:2 и позволили ростовчанам вырваться в лидеры чемпионата. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошел этот матч и почему защитник гостей стал одним из главных героев тура.

Фото: Михаил Александров/ТАСС

Чемпионская гонка в РПЛ в самом разгаре – во многом благодаря тому, что произошло в прошлом туре. Главные лидеры Премьер-лиги – "Краснодар", "Спартак", "Ростов", "Локомотив" и "Зенит" – набрали по 14 очков, заняв с первого по пятое место лишь по дополнительным показателям. Однако такой красивой ситуации в верхней части таблицы было суждено разрушиться уже в следующем туре, так как в очном противостоянии встречались "Локомотив" и "Ростов".

Железнодорожники начали встречу с отличного момента, который мог перевернуть всю последующую игру. На пятой минуте Рагнар Сигурдссон допустил грубую ошибку, сделав обрез при поперечной передаче на Дмитрия Чистякова. Мяч подхватил Федор Смолов, но удар нападающего "Локо" пришелся рядом со штангой. На 21-й минуте девятый номер красно-зеленых снова воспользовался оплошностью ростовчан в обороне, устроив забег с середины поля до штрафной и отдав пас под удар Гжегожу Крыховяку. Поляк неплохо пробил в дальний угол, Егор Бабурин потащил этот мяч.

На 26-й минуте "Локо" понес серьезные потери – после фола Матиаса Норманна травму получил Алексей Миранчук (немного забегая вперед – все серьезно, игрок точно не сможет помочь сборной России в отборочных матчах Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном). А под конец тайма шанс забить возник уже у "Ростова", и он им сполна воспользовался. На 41-й минуте гости заработали угловой. Роман Еременко разыграл стандарт, навесив в штрафную, а Эльдор Шомуродов головой отправил мяч в дальний угол – Гилерме не смог спасти "Локомотив".

Фото: Михаил Александров/ТАСС

Второй тайм "Локомотив" вновь начал достаточно бодро, но "Ростов" быстро перехватил инициативу и начал давить железнодорожников в контратаках. В конце концов это дало свои плоды – на 58-й минуте гости забили второй. Ионов оказался с мячом на левом фланге, отдал пас на Шомуродова, тот с острого угла переиграл Гилерме и проткнул снаряд в ворота. На 70-й минуте "Локомотив" мог отыграть один мяч, но невероятное спасение совершил Егор Бабурин. Крыховяк мягко навесил в штрафную, Дмитрий Баринов головой с близкого расстояния пробил в угол, но вратарь "Ростова" в красивом прыжке отбил снаряд в штангу.

На 74-й минуте Антон Миранчук исполнял опасный штрафной – гостей выручила перекладина. А спустя три минуты "Ростов" снова допустил грубую ошибку в защите: Алексей Козлов и Дмитрий Чистяков проспали новичка "Локо" Жоао Мариу, который подкрался и отобрал у них мяч. Правда, удар португальца оказался безрезультатным. Зато оказался результативным пас на 81-й минуте. Мариу накрутил нескольких защитников, прошел к штрафной, отдал передачу на Антона Миранчука, а тот зарядил точно под штангу.

Концовка выдалась валидольной и для одной, и для другой команды. Главное чудо матча случилось уже в компенсированное время. Мацей Рыбус навесил в штрафную, Бабурин ошибся на выходе, Федор Смолов переиграл вратаря "Ростова", но мяч с ленточки выбил Евгений Чернов. А затем спас команду еще раз, прыгнув рыбкой после добивания Луки Джорджевича. Это просто нужно видеть. Спасение Чернова – явно не только ярчайший момент этого тура, но и один из ключевых моментов первого круга. Если бы не дубль Шомуродова, лучшим игроком встречи в Черкизове стал бы именно защитник "Ростова".

Видео: vk.com/matchpremier



В остальном победа "Ростова" не слишком вытекала из хода игры, но тем не менее оказалась вполне справедливой. "Локомотив" в целом больше владел мячом и инициативой, имел хорошие шансы забивать как минимум пять, но отвратительно воспользовался своими возможностями и закатил лишь один гол. Команда Валерия Карпина же лучше реализовала моменты и оказалась более везучей при достаточно большом количестве серьезных ошибок в обороне. Но, как говорится, везет, тому кто везет. И "Ростов" сегодня сам себя вывез на первое место в чемпионате.