Опять двойка: как "Спартак" проиграл дома "Уралу"

14 сентября московский "Спартак" в рамках девятого тура Российской премьер-лиги на своем поле уступил екатеринбургскому "Уралу". Встреча закончилась со счетом 1:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как красно-белые потерпели третье поражение кряду.

Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей

После восьмого тура в РПЛ наступил двухнедельный перерыв на матчи сборных. В эту паузу Россия одержала две важные победы: над Шотландией и Казахстаном. Это почти гарантировало команде Станислава Черчесова выход в финальную стадию чемпионата Европы. Однако судьба российской сборной окончательно определится лишь через месяц, когда наши футболисты вновь встретятся с Шотландией и Кипром. А пока возвращается Российская премьер-лига.

Девятый тур стартовал в пятницу с домашней победы "Зенита" над тульским "Арсеналом", которая позволила петербургскому клубу вновь вырваться на первую строчку турнирной таблицы. В субботу "Спартак" мог побороться за то, чтобы ворваться в тройку лидеров. Для этого ему нужно было обыграть на своем поле "Урал". Задача для красно-белых выглядела более чем посильной, учитывая отсутствие ключевого игрока екатеринбургской команды – полузащитника Эрика Бикфалви.

И первый тайм действительно остался за командой Олега Кононова. Хозяева открыли счет на 12-й минуте. Сработала классическая для нынешнего "Спартака" схема: красно-белые разыграли стандарт (на этот раз угловой), а Самуэль Жиго головой переправил мяч в сетку. Гол не слишком вытекал из игры – до этого момента "Спартак" вообще ни разу не ударил по воротам гостей. Зато потом почти сразу же футболисты хозяйской команды получили возможность удвоить счет. На 19-й минуте Зелимхан Бакаев отлично ворвался в штрафную с фланга, но пробил рядом со штангой.

А затем настала очередь для ответа гостей. На 23-й минуте Отман Эль-Кабир у самой лицевой линии на левом фланге обыграл Андрея Ещенко, ускорился и попытался пробить в ближний угол (запомните этот момент), но Александр Максименко оказался на месте. На 37-й минуте Гус Тиль нанес плотный удар, вратарь "Урала" Олег Баклов выбил мяч перед собой, однако Джордан Ларссон не успел сыграть на добивании. В итоге до перерыва больше голов никто не забил.

Зато второй тайм сразу же начался с ответного мяча "Урала". На 48-й минуте "шмели" организовали немного сумбурную, но эффективную атаку. Владимир Ильин грамотно удержал мяч на левом фланге, отдал передачу на Эль-Кабира. Тот навесил в штрафную, Юрий Бавин пяткой попытался отпасовать дальше, мяч отрикошетил от Георгия Джикии и вновь оказался у Ильина. А одиннадцатый номер "Урала" сместился в центр и пробил точно между ног Александра Максименко.

Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей

Пропущенный мяч стал следствием грубой ошибки "Спартака" в обороне, но после гола "Урала" недоработок в защите красно-белых только прибавилось. Во многом благодаря "Уралу", который определенно добавил мощи во втором тайме. В течение пятнадцати-двадцати минут гости раз за разом создавали моменты у ворот "Спартака". И все-таки закатили второй. Причем в казавшейся безобидной ситуации. На 59-й минуте Эль-Кабир обыграл у лицевой линии на левом фланге Андрея Ещенко (да-да, прямо как в первом тайме), ворвался в штрафную и пробил в ближний. Но почему-то на этот раз Александр Максименко, выйдя из ворот, решил пропустить с еще более острого угла.

А на 76-й минуте "Урал" и вовсе мог доводить счет до неприличного. Рафал Аугустыняк и Михал Кухарчик организовали польский междусобойчик: шестой номер гостевой команды через половину поля вырезал потрясную передачу, которая вывела нападающего практически один на один с вратарем "Спартака". Однако Кухарчик с Айртоном на спине не смог толком распорядиться мячом и пробил прямо в Максименко. Тем не менее, был шанс на ничью и у красно-белых: на 80-й минуте Роман Зобнин устроил сольный проход, вошел в штрафную и пробил в дальний угол, но сантиметров не хватило до гола.

"Спартак" второй раз кряду проиграл домашнюю встречу против "Урала" в рамках Российской премьер-лиги. Причем в прошлом году красно-белые уступили с тем же счетом – 1:2. Однако куда важнее то, что сегодняшнее поражение стало для "Спартака" третьим подряд вообще, во всех турнирах. До паузы на игры сборных команда Олега Кононова с минимальным счетом проиграла "Зениту" в РПЛ. А чуть ранее красно-белые уступили португальской "Браге", вылетев таким образом из Лиги Европы.

"Спартаку" нужно срочно думать над тем, как поменять свою игру, потому что эмоциональный всплеск, появившийся с приходом новичков, постепенно сходит на нет. А красно-белые тем самым рискуют вновь выключиться из гонки за еврокубки. Конечно, новым игрокам нужно больше времени на адаптацию, но проблемы в игре с "Уралом" в первую очередь были и не в нападении, где должны были зажигать Тиль, Ларссон, Шюррле и Понсе. Проблемы были в обороне, где новичков нет – одни "старички". Значит, нужно думать, что с этими "старичками" делать. Ведь пока каждый бой они очевидно проигрывают.