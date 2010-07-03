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19:08

ЦСКА обыграл "Тамбов" в матче девятого тура чемпионата России

спорт

19:08

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Фото: Ольга Киреева/Известия Мордовии


Футболисты московского ЦСКА обыграли на выезде "Тамбов" в матче 9-го тура чемпионата России.

Матч проходил 15 сентября в Саранске. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.

Голы у ЦСКА забили Кристиян Бистрович (84-й минута) и Хердур Магнуссон (90+4).

На 65-й минуте форвард московского клуба Федор Чалов не смог реализовать пенальти.

В итоге ЦСКА набрал 19 очков. Клуб вышел на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

"Тамбов" с пятью очками находится на последней строчке.

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