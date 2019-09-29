Олег Кононов покинул пост главного тренера ФК "Спартак"

29 сентября, 19:33
29 сентября, 19:33
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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Олег Кононов покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак", сообщается на сайте команды. К следующему матчу – с "Краснодаром " – футболистов будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.
"Руководство ФК "Спартак-Москва" приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против "Оренбурга" подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды", – указано в сообщении.
В матче 11-го тура РПЛ "Спартак" уступил "Оренбургу" на своем поле со счетом 1:2. Московская команда проиграла четыре матча подряд впервые с сезона 2009/2010 и оказалась на 11-й строчке с 11 очками.
Соглашение с Кононовым было рассчитано до конца сезона. В "Спартак" он пришел 12 ноября 2018 года.
В 2008-2011 гг. он возглавлял футбольный клуб "Карпаты" (Львов, Украина). В 2012-2013 гг. был главным тренером футбольного клуба "Севастополь". В 2013-2016 гг. возглавлял футбольный клуб "Краснодар". По итогам сезона 2014/2015 гг. привел команду к бронзовым медалям чемпионата России. С мая по октябрь 2017 года являлся главным тренером грозненского "Ахмата". С июня по ноябрь 2018 года возглавлял тульский "Арсенал". В "Спартаке" Кононов сменил Массимо Карреру, с которым клуб выиграл единственное чемпионство с 2001 года.
Кузнецов пришел в "Спартак" вместе с Кононовым из тульского "Арсенала" в ноябре 2018 года и работал в качестве его ассистента.
Отставка Кононова стала первой в чемпионате России сезона-2019/20.
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