"Локомотив" одержал победу над "Сочи"

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Московский "Локомотив" на выезде обыграл "Сочи" в матче девятого тура чемпионата России по футболу. Единственный гол на 20-й минуте забил Гжегож Крыховяк.

На данный момент "Локомотив" с 17 очками находится на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата России.

Ранее "Спартак" потерпел домашнее поражение от "Урала". Встреча завершилась со счетом 1:2.