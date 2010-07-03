В Москве пройдут два студенческих спортивных фестиваля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве с 18 по 22 сентября будет отмечаться Международный день студенческого спорта. В честь этого будет организовано два крупных спортивных события, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Ассоциацию студенческих спортивных клубов России.

"На одной площадке пройдут "Формула жизни" – всероссийский фестиваль добровольчества в сфере студенческого спорта и здорового образа жизни, и Moscow Games – ежегодный международный фестиваль студенческого и молодежного спорта. Эти два крупнейших мероприятия станут прорывом для спортивной молодежи страны. Участников ждут не только спортивные состязания, но и обширная деловая и развлекательная программы. Moscow Games – одно из крупнейших спортивных событий для студентов в Европе, объединяющее спортсменов-любителей со всех частей планеты. Оно проводится с 2014 году и находится под патронажем Европейской ассоциации студенческого спорта", – сказано в сообщении.

На фестивале Moscow Games сильнейшие студенческие команды будут бороться за титул чемпиона в 14 видах спорта. Также в программу включены мастер-классы и тренинги. Нововведением станет презентация нового мультиспортивного формата – эстафеты, совмещающей интеллектуальные и спортивные задания.

Фестиваль "Формула жизни" объединит более 3 тысяч активистов из 80 регионов страны.

На двух фестивалях будут задействованы 17 видов спорта: футбол шесть на шесть, футволей, волейбол, пляжный волейбол, баскетбол, пляжное регби, пляжный теннис, хоккей, чирлидинг, легкая атлетика, шахматы, киберспорт, плавание, керлинг, перетягивание каната, кроссфит и бадминтон.

Мероприятия будут проходить на восьми спортивных объектах, в том числе в центре пляжных видов спорта "Динамо", интерактивно-развлекательном комплексе Cyberspace, в керлинг-клубе "Новая Лига", спорткомплексе ЦСКА имени Гомельского, крытом ледовом катке ЦСКА и других местах.

