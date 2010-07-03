В Москве пройдут два студенческих спортивных фестиваля

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Москве с 18 по 22 сентября будет отмечаться Международный день студенческого спорта. В честь этого будет организовано два крупных спортивных события, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Ассоциацию студенческих спортивных клубов России.
"На одной площадке пройдут "Формула жизни" – всероссийский фестиваль добровольчества в сфере студенческого спорта и здорового образа жизни, и Moscow Games – ежегодный международный фестиваль студенческого и молодежного спорта. Эти два крупнейших мероприятия станут прорывом для спортивной молодежи страны. Участников ждут не только спортивные состязания, но и обширная деловая и развлекательная программы. Moscow Games – одно из крупнейших спортивных событий для студентов в Европе, объединяющее спортсменов-любителей со всех частей планеты. Оно проводится с 2014 году и находится под патронажем Европейской ассоциации студенческого спорта", – сказано в сообщении.
На фестивале Moscow Games сильнейшие студенческие команды будут бороться за титул чемпиона в 14 видах спорта. Также в программу включены мастер-классы и тренинги. Нововведением станет презентация нового мультиспортивного формата – эстафеты, совмещающей интеллектуальные и спортивные задания.
Фестиваль "Формула жизни" объединит более 3 тысяч активистов из 80 регионов страны.
На двух фестивалях будут задействованы 17 видов спорта: футбол шесть на шесть, футволей, волейбол, пляжный волейбол, баскетбол, пляжное регби, пляжный теннис, хоккей, чирлидинг, легкая атлетика, шахматы, киберспорт, плавание, керлинг, перетягивание каната, кроссфит и бадминтон.
Мероприятия будут проходить на восьми спортивных объектах, в том числе в центре пляжных видов спорта "Динамо", интерактивно-развлекательном комплексе Cyberspace, в керлинг-клубе "Новая Лига", спорткомплексе ЦСКА имени Гомельского, крытом ледовом катке ЦСКА и других местах.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: