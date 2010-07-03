Собянин принял участие в заседании Совета по развитию физкультуры и спорта

Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации

Владимир Путин провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, обсудив роль субъектов РФ и муниципальных образований в этом процессе. В заседании, которое проходило в Нижнем Новгороде, принял участие Сергей Собянин.

В настоящее время в Москве открыто 22 283 спортивных объекта. В их числе 1 269 бассейнов, 7 078 спортзалов, 2 391 тренажерный городок, а также 1 430 катков и 385 лыжных трасс. В столице также работают скалодромы, гребные базы, площадки для керлинга, автодромы, конноспортивные и легкоатлетические манежи, стрелковые тиры. В пределах МКАД до ближайших спортивных сооружений москвичи могут добраться всего за 15 минут.

В столице активно развивается детский спорт. Физкультурой и спортом на регулярной основе занимаются свыше 1 миллиона 250 тысяч юных москвичей. Из них 620 тысяч человек посещают спортивные занятия в секциях образовательных организаций, 140 тысяч – в дошкольных учреждениях, 141 тысяча – в физкультурно-спортивных клубах. Наибольшей популярностью у детей и подростков пользуются такие спортивные мероприятия, как спартакиада "Московский двор – спортивный двор", турниры по футболу и хоккею – "Кожаный мяч" и "Золотая шайба".

Кроме того, в рамках программы "Помощь родителям в выборе вида спорта для детей" в городе действуют 11 центров спортивного тестирования детей в возрасте от шести до 12 лет. Специалисты помогают родителям определить склонность и потенциал ребят к занятиям тем или иным видом спорта. Тестирование прошли уже более 14 тысяч юных москвичей.

В занятия физкультурой и спортом также вовлечено более 430 тысяч столичных студентов. Каждый год в городе при поддержке Москомспорта проводят более 100 мероприятий. К числу наиболее крупных относятся Московские студенческие спортивные игры, на которых представлено более 60 видов спорта и 65 вузов, Международный фестиваль студенческого и молодежного спорта Moscow Games и Московская студенческая хоккейная лига, в которой состоит более 30 команд.

Особое значение придают спорту в программе "Московское долголетие". В 13 тысячах групп постоянно занимаются около 160 тысяч москвичей старшего поколения. В каждом районе занятия организованы в шаговой доступности от дома пенсионеров. Участники "Московского долголетия" с удовольствием посещают кружки и секции по гимнастике, фитнесу, зумбе, скандинавской ходьбе. По просьбам москвичей в нынешнем осенне-зимнем сезоне дополнительно открыли более 240 групп по 24 видам спорта, включая футбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, бильярд и керлинг. Горожанам старшего возраста впервые предложили занятия по лыжам и конькам. Первые будут проходить в 14 городских парках, а вторые – в 17.

Столичные власти уделяют повышенное внимание развитию спортивной инфраструктуры. Так, с 2010 года в городе построили или реконструировали 119 крупных спортивных сооружений. В этот список вошли Большая спортивная арена "Лужники", футбольные стадионы "Спартак" и ЦСКА, "ВТБ-Арена", Ледовый дворец "ЦСКА-Арена", а также Дворец гимнастики Винер-Усмановой и многофункциональный плавательный центр в "Лужниках". Помимо этого, в период с 2019 по 2022 год на средства городского бюджета и инвесторов планируют построить 87 масштабных объектов спорта. Еще 29 спортивных объектов шаговой доступности – бассейны, ВМХ-велодром, каток, футбольный манеж – появятся в городе в рамках программы "Мой район". В планах также создание 13 открытых площадок для занятий воркаутом.

Если говорить о подготовке профессиональных спортсменов, в сборных командах Москвы тренируются 8 874 атлета. Более пяти тысяч московских спортсменов входят в составы сборных команд России (22 процента в олимпийских видах спорта). В составе российских сборных московские спортсмены с 2012 по 2018 год участвовали в двух летних и двух зимних Олимпиадах. Столичные атлеты завоевали для сборной РФ 40 процентов медалей, причем почти половина из этих наград – это золотые медали.