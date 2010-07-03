Российские гимнасты завоевали золото в командном турнире на ЧМ

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Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали чемпионата мира-2019 в немецком Штутгарте в командном турнире. Таких результатов сборной удалось добиться впервые в истории.

Россияне в решающий день соревнований набрали 261,726 балла. Серебро досталось спортсменам из КНР (260,729 балла), бронза – команде из Японии (258,159 балла).

В составе сборной РФ выступают Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин и Иван Стретович.

Накануне женская сборная России завоевала серебряные медали в командном турнире. Победу в финале командного первенства одержали гимнастки из США. Бронзовые медали завоевали спортсменки сборной Италии. Соревнования проходили в четырех дисциплинах – вольные упражнения, брусья, бревно и опорный прыжок.

Сборная России на турнире не решает задач по отбору на Олимпийские игры. Чемпионат мира завершится 13 октября.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали на чемпионате мира по легкой атлетике. Чемпионат завершился 6 октября в Дохе.

Золотые медали выиграли Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом). Серебряные взяли Василий Мизинов (спортивная ходьба, 20 километров), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами) и Михаил Акименко (прыжки в высоту). Бронзовую награду завоевал Илья Иванюк (прыжки в высоту).

В общем зачете первое место заняла сборная США (14 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовые награды). Второй стала команда Кении (5-2-4 соответственно), третьей – сборная Ямайки (3-5-3).

