Российские легкоатлеты взяли шесть медалей на чемпионате мира в Катаре

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Российские спортсмены завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали на чемпионате мира по легкой атлетике.

Чемпионат завершился 6 октября в Дохе.

Золотые медали выиграли Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом). Серебряные взяли Василий Мизинов (спортивная ходьба, 20 километров), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами) и Михаил Акименко (прыжки в высоту). Бронзовую награду завоевал Илья Иванюк (прыжки в высоту).

В общем зачете первое место заняла сборная США (14 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовые награды). Второй стала команда Кении (5-2-4 соответственно), третьей – сборная Ямайки (3-5-3).

Уточняется, что россияне выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.

Чемпионат мира по легкой атлетике проходил в Катаре с 27 сентября по 6 октября.

