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Россия приняла приглашение на Олимпиаду в Токио в 2020 году. Вопрос участия РФ в соревнованиях стал ключевым на очередном заседании Олимпийского комитета России (ОКР), которое состоялось в четверг, 19 сентября, сообщает ИА "НСН".

До старта Олимпийских игр в Токио осталось 309 дней (церемония открытия намечена на 24 июля 2020 года). Треть российской сборной уже завоевала олимпийские лицензии. Это команды по синхронному плаванию, волейболу, пляжному волейболу, гребцы на байдарках и каноэ. Также это представители конного и парусного видов спорта, плавания, прыжков в воду, спортивной гимнастики, стрельбы, стрельбы из лука, художественной гимнастики.

Однако неразрешенной остается ситуация в легкой атлетике, где Всероссийскую федерацию до сих пор не восстановили в своем статусе.

Глава ОКР Станислав Поздняков сообщил, что смотрит с оптимизмом на допуск российских атлетов до ОИ-2020.

"Все те вопросы, которые были заданы рабочей группой в июне, были учтены в нашей совместной работе с ВФЛА – по большинству вопросов мы получили заключение, что наши ответы принимаются как позитивные", – сказал он.

На зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане российским спортсменам из-за допинговых скандалов пришлось выступать без национального флага и гимна – в форме с надписью Olympic athlete from Russia (OAR). Такое решение принял МОК. Спортсмены из России завоевали в общей сложности 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.

24 июля 2019 года в Токио представили дизайн медалей летних Олимпийских игр. Вес наград – около 550 граммов. Отмечалось, что они частично выполнены из бывшей в употреблении электроники. Автором дизайна стал Дзюнити Каваниси.

В программу токийской Олимпиады добавят 15 спортивных дисциплин. В их числе – смешанная эстафета в легкой атлетике 4 по 400 метров, соревнования по баскетболу среди команд 3 на 3, смешанные командные соревнования по дзюдо и стрельбе из лука, командные соревнования по фехтованию среди мужчин и женщин. Среди олимпийских "новинок" также смешанные соревнования по настольному теннису, смешанная эстафета по триатлону, соревнования по BMX фристайлу у мужчин и женщин, комбинированная эстафета по плаванию 4 по 100 метров, соревнования по плаванию на дистанции 800 метров у мужчин и 1500 метров у женщин, мужской и женский мэдисон в велотреке.